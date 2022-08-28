Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, распространила просьбу о помощи.

Камалия сообщила о том, что во временно оккупированном Херсоне российские военные похитили воспитательницу детсада и блогершу Елену Наумову.

Наумова ведет в TikTok блог, где активно демонстрирует свою патриотическую проукраинскую позицию и рассказывает, в частности, о жизни в оккупированном Херсоне, используя хештег #ХерсонЦеУкраїна.

Как рассказал сын пропавшей, 23 августа в 11 часов приехали люди в форме с автоматами и забрали блоггершу из собственного дома.

Поклонники Камалии, некоторые из которых подписаны на Елену Наумову, делятся переживаниями:

"Господи, помоги ее найти живой!";

"Это ужас, подписана на нее, утро начиналось с ее Тик тока";

"Боже милосердный🙏🏻 Да будет жива";

"Делала репосты во все социальные сети, очень верю, что ее вытащить смогут из рук российских дьяволов";

"я на нее подписана в ток токе, такая положительная женщина, пусть найдется, надеюсь с ней все хорошо!!!!";

"Прекрасная женщина, я на нее в ток токе подписана, вела прямые трансляции, всегда говорила правду 😢. Боже, Господи, спаси и сохрани";

"Я подписана тоже! И то, что говорила эта женщина в оккупированном городе, это ужас ((( она очень смелая! Но почему не скрывалась???? Она же знала что найдут(".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко по возвращении в Киев разнес русскоязычных.

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