Никитюк, недавно закрывшая свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка" и уже сняла несколько выпусков. При этом телеведущая постоянно радует своих подписчиков в соцсетях забавными кадрами.
В сторис на своей странице в Instagram Леся разместила старую рекламу стирального порошка, в которой снялись Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а также известный актер и телеведущий Антин Мухарский.
Так, на опубликованных кадрах Мухарский постучался в дверь к Верке Сердючке. Артистка открыла при полном параде, с розой на голове и в ярком халате. При этом оба сильно испугались и начали кричать.
Когда знаменитости поздоровались, Сердючка сразу позвала Мухарского к столу и сказала своей маме, роль которой неизменно исполняет актриса Инна Белоконь, не выходить из комнаты, потому что к ним пришли с камерами. Далее сообщается, что прошло два часа, Мухарский помог Верке со стиркой.
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"Смотрите, у меня уже есть пятна, и эти пятна сделал ты. Ну, и не жалко", - рассказывает Сердючка после застолья.
Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.