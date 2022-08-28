Никитюк, недавно закрывшая свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка" и уже сняла несколько выпусков. При этом телеведущая постоянно радует своих подписчиков в соцсетях забавными кадрами.

В сторис на своей странице в Instagram Леся разместила старую рекламу стирального порошка, в которой снялись Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а также известный актер и телеведущий Антин Мухарский.

Так, на опубликованных кадрах Мухарский постучался в дверь к Верке Сердючке. Артистка открыла при полном параде, с розой на голове и в ярком халате. При этом оба сильно испугались и начали кричать.

Когда знаменитости поздоровались, Сердючка сразу позвала Мухарского к столу и сказала своей маме, роль которой неизменно исполняет актриса Инна Белоконь, не выходить из комнаты, потому что к ним пришли с камерами. Далее сообщается, что прошло два часа, Мухарский помог Верке со стиркой.

"Смотрите, у меня уже есть пятна, и эти пятна сделал ты. Ну, и не жалко", - рассказывает Сердючка после застолья.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

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