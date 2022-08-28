В сторис на своей странице в Instagram артист сообщил, что сейчас ищет, где жить.

"Задолбался! Помогал всем, а теперь нужна помощь мне. Наша песня хорошая и новая, начинаем ее снова! Ищу квартиру для себя! Условия не имеют значения...(если в этой квартире можно будет сделать косметический ремонт)! Цена до 5 тыс. (верю, что такое еще существует в наше время)», — обратился Лазановский к поклонникам.

Сергей также поделился своей проблемой с арендой жилья в Ивано-Франковске.

"Не знаю, как людям удается найти квартиру на длительный срок. За мои 9 лет жизни в Ивано-Франковске это будет 11 квартира... Я уже задолбался! Если вы хотите услышать мое пение на Стометровке, то не обходите стороной). Потому что другой вариант - вернусь в село", - написал артист и добавил, что идеально было бы найти квартиру в центральной части города.

Также Лазановский прокомментировал скандал с "волонтером" Виталием Хемичем, присвоившим средства, собранные в помощь украинским защитникам.

"Страшно, что в такое время можно настолько втереться в доверие людей и просто их использовать. Виталик, на секунду мне показалось, что ты готов менять это государство! Но это только показалось", - возмутился певец и рассказал, что сам едва не стал жертвой мошенника.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.