Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли стала появляться на публике гораздо чаще, чем в прошлом году или после развода с Питтом. Долгое время артистка пряталась от лишнего внимания, не общалась с прессой и не говорила о себе. В этом году актриса не только начала возвращаться к прежней жизни, но и подобрала для себя более свежий и легкий стиль.

Сейчас исполнительница старается больше общаться и с детьми, она не так часто снимается в новых фильмах, предпочитая уделять время семье и работе с различными фондами. Недавно Джоли прогулялась с одним из сыновей.

С 14-летним Ноксом звезда устроила день покупок и мило пообщалась на улице. Ее элегантный стиль и отсутствие напыщенных нарядов привлекли еще больше внимания.

А недавно звезда будто вернулась в прошлое и просто сразила молодым, цветущим и ярким видом без всяких ухищрений.

«Пупок Джоли; Я люблю тебя моя красавица😍😍моя великая актриса😍; детка!; Она выглядит потрясающе 😍; Сколько ей лет? Двадцать 🫢; возвышенная красавица; 🔥❤️очень спортивное тело» - отвечают в сети.

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