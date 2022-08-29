Артист отправил жену певицу Тоню Матвиенко и детей за границу, а сам остался в Украине и, как может, помогает украинским защитникам и пострадавшим от полномасштабного вторжения рф.
На этот раз Арсен Мирзоян посреди Крещатика на фоне "парада" разрушенной техники российских оккупантов записал видеообращение к украинцам в поддержку благотворительного проекта UAnimals, который собирает средства на лечение пострадавших от войны животных.
"Россия принесла много горя и страданий всем нам - и людям, и животным. Очень большое количество животных было брошено, травмировано в ходе военных действий, над ними издевались и продолжают издеваться захватчики. Многие животные попадали под обстрелы, пугались, стали измученными, обессиленными и едва не умерли от голода или жары. И большинство из них нуждаются в лечении", — говорится в сообщении.
Поклонники в комментариях поддержали Мирзояна:
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"Искренняя благодарность и низкий поклон всем, кто остается неравнодушным к животным";
"Вау! Великолепная инициатива!";
"Очень хорошо, что есть организации и люди, которые заботятся о животных, мы также с женой ездили по городу Малин во время боевых действий и кормили животных, которые были оставлены хозяевами, а сами мы приютили семь кошек".
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко по возвращении в Киев разнес русскоязычных.
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