Певица Настя Каменских, вернувшись в Украину, рассказала, что произошло с ее мужем Потапом и где он сейчас.

Так, в программе «Все буде добре» Каменских сообщила, что Потап находится в Испании. И с его здоровьем есть большие проблемы.

«У него парализовало поллица. Мы сейчас находимся без адаптации и понятно, что каждый украинец, большинство украинцев, проживают посттравматический синдром, или депрессию, или панические атаки, здоровье начинает сыпаться", - объяснила певица.

Однако, несмотря на это, Потап принимает участие во многих благотворительных проектах, которые «Он просто должен завершить.

После этого, уверяет артистка, Потап «С огромным желанием» вернется домой, в Украину.

Напомним, в июне Потап на благотворительном концерте украинских артистов в Мадриде, в котором приняли участие Монатик, звезды «Вечернего Квартала», Тина Кароль, Велбой, Дмитрий Шуров и другие, появился перед публикой с перекошенным лицом.

Оказалось, что украинский артист простудил лицевой нерв. Не имея возможности петь и нормально разговаривать, Потап взял картонную коробку и пошел в зал – «собирать средства для Украины».

«Для меня это было супер важно, не сказав ни слова на сцене, сделать то, что сейчас должен делать каждый украинский артист — поддержать наших людей морально и передать все средства, до цента, в помощь Украине. Увидеть родные глаза, сфотографироваться с каждым!», — рассказывал Потап.

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