Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка. Зірка ще до початку війни виїхала з України та повернулася назад лише нещодавно. При цьому її чоловік Потап продовжує залишатися за межами України, не знаходячи сили теж приїхати. Не забуває Настя і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Каменських показала відео де демонструвала зелені очі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я пам'ятаю як ти казала пишіть у коментарях і вам стане легше. Дякую тобі Настя, відео просто як душевне", "Все буде добре", "Дуже пронизливо", "Красуня", "Світу вам", "Миленько", "Красуня ти наша", "Все буде добре", "Не починай, то стаєш схожою на Ірину Білик", "Не сумуй, Настюня. Ти нас заряджаєш енергією... Якщо і ти..., то ми не витримаємо самі. Тримайся! Будь ласка", "нічого скоро повернеться з Потапом як тільки війна закінчиться!", "Настя, їдь до Іспанії", "Привіт з Одеси", "Настя, тобі перестали вірити.

@nkofficial

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Нагадаємо, вискочили на сцену та побігли: з'явилися кадри виступу Каменських в Україні та реакція Потапа із закордону.

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