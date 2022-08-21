Як пише Politeka.net, продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) активно висвітлює події в країні на своїй сторінці в Інстаграм, проте сам додому не повертається. З моменту вторгнення окупантів артист живе за кордоном і не їде назад до Києва.

Його дружина Настя Каменських вже повернулася додому, проте сам артист ігнорує всі питання про місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує в Інстаграм тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.

На цей раз він захопився талантом Олександра Усика, який переміг під час вчорашнього бою. При цьому Інстаграм артиста мав неоднозначні питання до нього, які він проігнорував знову.

«Гучна перемога🔥; Best 🙌; ❗Вусік - Чемпіон❗; Найкращий 🔥; А сам ти де?; Best! Вітаємо!!; В Іспанії бій дивишся, так? ; Перемога за нами 💪; Найкраще, ми не сумнівалися !!! 👏; Ось він….💪🏻👏🏻; Потап, додому їдь; Незламність, сила і відважність 💙; яке звернення» - пишуть у мережі.

Також далеко не завжди прагнення Каменських засвітитися на зустрічах українці оцінюють позитивно. Всю критику зі сторінок в Інстаграм вона видаляє, особливо питання чоловіка.

«Всі справжні герої ❤; Молодець плачу і дивлюся Україна 🇺🇦 наша найкраща ❤️; Настя, дякую вам 🙌; згадала, що без підтримки не зможе; Де чоловік?; а що з мімікою? Досить перегравати; Через 6 місяців з'явилася, а Потап де? А в Миколаївську та Харківську область колись?».

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