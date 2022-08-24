Слава Дьомін зазначив, що в Україну повернулася не лише Настя Каменських, а й її мама, яка також разом із донькою та зятем ховалася від російської агресії в Європі.

Минулого тижня українська співачка Настя Каменських, дружина Потапа, повернулася з Іспанії до Києва. Відразу після повернення зірка приїхала в Ірпінь, де займалася громадською діяльністю – провела концерт та поспілкувалася з волонтерами.

Телеведучий Слава Дьомін у своїй програмі "Слава ПРО" пояснив, чому Каменських повернулася до України без Потапа .

Слава Дьомін зазначив, що в Україну повернулася не лише Каменських, а й її мама, яка також разом із дочкою та зятем ховалася від російської агресії в Європі.

Також ведучий прокоментував позицію репера. Насамперед Слава Дьомін заявив, що незважаючи на те, що Потап залишається закордоном, він, безперечно, допомагає своїй країні і підтримує Україну.

"Потап поки що залишається в Іспанії і там продовжує допомагати та підтримувати Україну. Питання до вас, як ви думаєте – де більше користі від Потапа: за кордоном, збираючи гроші та допомогу для України, чи все-таки вдома?" – сказав Слава Дьомін .

Він розповів, що Настя Каменських за кордоном дала безліч благодійних концертів, на яких загалом вдалося зібрати понад 75 мільйонів гривень на допомогу українським військовим та мирним людям.

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