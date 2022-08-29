Бывший муж умалчивающей о войне певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу вернулся в Киев и назвал Украину «своим домом».

Как пишет Politeka.net, сейчас турецкий бизнесмен вместе в возлюбленной Лилией находятся в Украине.

На странице в Instagram Мурат показал кадры, на которых позирует вместе с избранницей.

Пара отправилась на прогулку в центр столицы. Они прошлись велопешеходным мостом возле Арки Свободы и показали красивейшие пейзажи Киева.

"Мира Киеву", — подписал турецкий бизнесмен фото. Но самое ценное в посте – его геолокация – "Украина – мой дом родной".

Пользователи сети с восторгом отреагировали на кадры.

"Какая красивая пара", "очень красивые, счастья вам!", "Мурат, теперь понятно, чему вы не вместе с Каролиной – ей бы у вас поучиться", — пишут в комментариях.

Отметим, что в отличие от бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, который четко обозначил свою проукраинскую позицию, популярная певица Ани Лорак продолжает хранить молчание о нападении войск рф на Украину и о зверствах, которые совершались чеченцами, бурятами и прочими «русскими» в нашей стране.

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