Как сообщает Politeka.net, экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова наконец-то встретила новую любовь. Популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская не скрывает, что сейчас в ее жизни есть мужчина. Об этом она сообщила в интервью проекту "Як ти?" с Григорием Решетником.
Марина Боржемская призналась, что сейчас ей в новом возлюбленном все нравится, впрочем, она пока не хочет возлагать на него много надежд.
"Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то. Я позволила ему делать то, что он хочет, по отношению ко мне. Я себе немного позволила быть с ним девушкой. Но я еще не хочу сильно очаровываться, чтобы не разочаровываться", - рассказала она.
По словам Марины Боржемской, знакомство было случайным. Они встретились на улице, и он пригласил ее на кофе. Ее дочь Оливия ответила за маму, да еще и дала мужчине номер телефона и не прогадала - он делает Марину счастливой.
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"Я стала чаще улыбаться и дети сказали: "Мам, у тебя так сияют глаза в последнее время". Роберт мне постоянно говорит: "Мам, я очень хочу, чтобы ты была счастлива, но я очень хочу, чтобы это был достойный человек, первым делом, по отношению к тебе. Если он будет по отношению к тебе достойным, то он будет таким же и к нам. Я хочу, чтобы он тебя страстно любил", - поделилась звезда.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась в адрес своей семьи.
Как Politeka сообщала, Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.
Также Politeka писала, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что почувствовала вдали от Украины.