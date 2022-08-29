По словам Марины Боржемской, знакомство было случайным. Они встретились на улице, и он пригласил ее на кофе.

Как сообщает Politeka.net, экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова наконец-то встретила новую любовь. Популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская не скрывает, что сейчас в ее жизни есть мужчина. Об этом она сообщила в интервью проекту "Як ти?" с Григорием Решетником.

Марина Боржемская призналась, что сейчас ей в новом возлюбленном все нравится, впрочем, она пока не хочет возлагать на него много надежд.

"Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то. Я позволила ему делать то, что он хочет, по отношению ко мне. Я себе немного позволила быть с ним девушкой. Но я еще не хочу сильно очаровываться, чтобы не разочаровываться", - рассказала она.

По словам Марины Боржемской, знакомство было случайным. Они встретились на улице, и он пригласил ее на кофе. Ее дочь Оливия ответила за маму, да еще и дала мужчине номер телефона и не прогадала - он делает Марину счастливой.

"Я стала чаще улыбаться и дети сказали: "Мам, у тебя так сияют глаза в последнее время". Роберт мне постоянно говорит: "Мам, я очень хочу, чтобы ты была счастлива, но я очень хочу, чтобы это был достойный человек, первым делом, по отношению к тебе. Если он будет по отношению к тебе достойным, то он будет таким же и к нам. Я хочу, чтобы он тебя страстно любил", - поделилась звезда.

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