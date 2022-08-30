Как пишет Politeka.net, кадрами визита на Сумщину и трогательными подарками от детей Леся Никитюк поделилась в в Instagram-блоге.
На одной из сторис, знаменитость показала, как тепло и душевно ее встретили жители Ахтырки, среди них были дети. Леся Никитюк не уехала с пустыми руками.
Так, маленькая девочка пришла на встречу с телеведущей в украинском национальном костюме. Она подарили Лесе чашечку, а в руках держала плакат с ее изображением.
Никитюк очень сильно растрогалась.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
ВСУ прорвали первую линию обороны на Херсонщине, оккупанты в ловушке: "Остались только..."
"Чтобы потом не жалеть": Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о переменах в жизни
Компенсации существенно увеличат, кто из украинцев имеет право: «Теперь не 450 гривен, а…»
Зима 2022/2023: синоптики рассказали, какая будет погода во время самого сложного отопительного сезона в Украине
«Посмотрите на это маленькое чудо. Чашечку подписать тебе или это подарок? Это ты мне подарила», - восхитилась она.
Стоит сказать, что Леся Никитюк как раз начала съемки своего ранее развлекательного проекта Le Маршрутки. Звезда признавалась, что хочет снять 3 сезон программы, начав с Киева и окончив в Ялте.
Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.