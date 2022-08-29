Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие представители шоу-биза, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Леся сразу после начала войны занялась волонтерством и организовала Прихисток для украинцев, которые бегут из зоны боевых действий. А недавно Никитюк свернула проект за ненадобностью, при этом пообещала продолжать помогать некоторым семьям.
Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Никитюк поделилась кадрами, где показала трогательную записку.
"Леся, я тебя очень люблю. Не верю, что встретила тебя... После победы жду приглашения на "Хто зверху?". От Жанны. Ахтырка. Слава Украине", - было написано на бумажке.
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"Леся, я ваас очень люблю! Вы очень крутая. Хочу принять участие в "Блондинках". Слава Украине. Победа за нами. Ахтырка - город-герой", - было написано во второй записке.
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