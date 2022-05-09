Коля Серга також зізнався, що розцінює повномасштабну війну в Україні, яку росія почала 24 лютого цього року, як своє особисте випробування.

Український музикант і екс-ведушій шоу "Орел і Решка" Коля Серга з початку війни в Україні пішов захищати нашу країну від російського агресора. Він сказав в інтерв'ю проекту "Орестократия", що після 24 лютого спочатку намагався надавати психологічну допомогу, а потім зрозумів, що повинен брати в руки зброю.

"На другий день ввечері зрозумів, що хочу йти захищати країну. Спочатку планував вступити в терроборону, але там не склалося. Подзвонив другу, і в той же вечір мій командир закликав мене в ЗСУ", - сказав Серга.

Заради безпеки артист не уточнив, в якому роді військ служить. Але зазначив, що його підрозділ дислокується в Одесі. Він пояснив своє бажання і вибір тим, що це його країна і Батьківщина.

"Я готовий віддати життя за свою країну, за ті цінності, які я бачу в ній, за українців, за людей. Тому що це найголовніша і важлива цінність для мене", - підкреслив Коля Серга.

Коля Серга також раніше зізнавався, що розцінює повномасштабну війну в Україні, яку Росія почала 24 лютого цього року, як своє особисте випробування. Адже раніше він і подумати не міг, що йому доведеться брати в руки зброю і йти стріляти в супротивників.

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