Ведущий "Орла и Решки" Коля Серга в свои 33 года еще не обзавелся семьей и не был женат.

Как сообщает Politeka.net, военный, ведущий "Орла и Решки" и певец Коля Серга защищает родную Одессу и борется за свободу земляков. Многих украинок волнует вопрос его личной жизни. В интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала он рассказал, нашел ли даму сердца, которая ждет его с войны.

Ведущий Коля Серга в свои 33 года еще не обзавелся семьей и не был женат. Темы любовных отношения он ловко обходит стороной, однако некоторые подробности он все же решил раскрыть Доротюк. В частности, он отметил, что война не усиливает чувства, а наоборот их притупляет.

Как признался знаменитость, у него на этой почве даже был внутренний конфликт. Был момент, когда ему хотелось завести какие-то связи и построить отношения, но все было "заморожено".

"Работаешь с очень высокими эмоциональными состояниями, а любовь - это тонкая штука. Может я ошибаюсь, что-то поменяется. Но во время войны я не смогу это рассмотреть, почувствовать. Сейчас личных отношений с девушкой у меня нет и в ближайшее время их не будет", - объяснил Коля Серга.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга объяснил, почему пошел защищать Украину.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга был приманкой для коллаборантов в Одессе.