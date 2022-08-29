Певец и композитор Юрко Юрченко, а ныне военный ВСУ жестко обратился к Ивану Дорну, который продолжал развлекать россиян после 2014 года.

49-летнего артист Юрко "Юркеш" Юрченко сражается против российских захватчиков в добровольческом батальоне "Карпатська Січ". Звезда 90-х годов увидел новый клип певца Ивана Дорна ко Дню независимости под названием Нескорена" на украинском языке и не смог смолчать.

Юрченко убежден, что Дорн, который до 24 февраля 2022 года выступал в россии, несмотря на аннексию Крым и война на Донбассе, сможет "смыть с себя позор" только кровью на передовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине? И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую, кровью своей смывать позор. А так – пошел на*уй, Ванька, и все с тобой мудаки", – написал военный о своем коллеге.

Как известно, сейчас Дорн находится за границей и дает благотворительные концерты в поддержку Украины. А до полномасштабного вторжения РФ в Украину певец активно строил карьеру в стране-агрессоре. После 24 февраля лейбл Дорна Masterskaya закрыл музыкальный каталог для России и Беларуси.

Многие украинцы поддержали позицию Юрченко и осудили Дорна за концерты в РФ после 2014 года.

Напомним, что Дорн завершает карьеру музыканта, появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, Дорн признался, как обманул украинцев.

Также Politeka писала, что Иван Дорн впервые показал красавицу-дочь, такого никто не ожидал.