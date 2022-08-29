Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 августа, сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт президента .
Так, согласно тексту, почетные награды известные украинцы получили за заслуги в укреплении государственности и отстаивание территориальной целостности, весомый вклад в развитие общественной жизни и отстаивание интересов Украины.
Вот список тех, кого отметил президент:
Актер, продюсер и ведущий "Голоса страны-12" Юрий Горбунов, ведущий и волонтер Сергей Притула – получили орден "За заслуги" ІІ степени.
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Артист Андрей Данилко, певец Виталий Козловский, актер и ведущий Евгений Кошевой, певец и композитор Арсен Мирзоян, певец Артем Пивоваров, актер и ведущий Александр Пикалов, певец Александр Пономарев, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка - награждены орденом "За заслуги" ІІІ степени.
Лидер группы "O.Torvald" Евгений Галич, солист группы "ТНМК" Олег (Фагот) Михайлюта, певец и композитор Коля Серга, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк – получили орден "За мужество" ІІІ степени.
Певица Наталья Могилевская, исполнительница Светлана Тарабарова, певица Злата Огневич – награждены орденом княгини Ольги III степени.
Добавим также, что чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика было решено наградить орденом "За заслуги" I степени.
С полным список можно ознакомиться на сайте президента Украины.
Добавим, что многих украинцев разозлило награждение звезд. Так, люди уверены, что в военное время орденов заслуживают только те, кто защищает землю на фронте, а не на сцене или в телевизоре.
«Снова забыли тех, кто отдает свои жизни за их финансовое состояние. Награждают не тех, кто воюет, а тех, кто много болтает», «Как был бардак, так и остался, а возможно и еще хуже, когда уже закончится», «Когда Монатика ставят в школьных учебниках на уровне с Т. Г. Шевченко то чему удивляемся здесь», «Обесценение государственных наград и наград. Ничего больше… Верещук, Данилко, Кошевой – и укрепление независимости Украины?», «У нас ребята падают на фронте каждый день, неужели мало достойных?», – пишут в комментариях пользователи соцсетей.
Напомним, ранее стало известно, что Данилко в образе Сердючки отомстил россиянам.
Также сообщалось, что Настя Каменских вернулась в Украину сама и рассказала о состоянии Потапа.
Кроме того, Politeka.net писала, что лидеру "Бумбокс" Хлывнюку устроили сюрприз маленькие дети, тронув артиста.