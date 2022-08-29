Співачка Настя Каменських, повернувшись до України, розповіла, що сталося із її чоловіком Потапом і де він зараз.

Так, у програмі "Все буде добре" Каменських повідомила, що Потап знаходиться в Іспанії. І з його здоров'ям є величезні проблеми.

«У нього паралізувала полиця. Ми зараз перебуваємо без адаптації і зрозуміло, що кожен українець, більшість українців, проживає посттравматичний синдром, чи депресію, чи панічні атаки, здоров'я починає сипатися”, - пояснила співачка.

Однак, незважаючи на це, Потап бере участь у багатьох благодійних проектах, які він просто повинен завершити.

Після цього, запевняє артистка, Потап «з величезним бажанням» повернеться додому, в Україну.

Нагадаємо, у червні Потап на благодійному концерті українських артистів у Мадриді, у якому взяли участь Монатик, зірки «Вечірнього Кварталу», Тіна Кароль, Велбой, Дмитро Шуров та інші, з'явився перед публікою з перекошеним обличчям.

Виявилось, що український артист застудив лицьовий нерв. Не маючи можливості співати та нормально розмовляти, Потап взяв картонну коробку та пішов у зал – «збирати кошти для України».

«Для мене це було супер важливо, не сказавши жодного слова на сцені, зробити те, що зараз має робити кожен український артист — підтримати наших людей морально та передати всі кошти, до центу, на допомогу Україні. Побачити рідні очі, сфотографуватися з кожним!» — розповідав Потап.

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