Кадри з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком стали настільки популярними, що також були опубліковані у мережі Twitter.

Як повідомляє Politeka.net, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк служить у батальйоні "Софія". Зараз він перебуває у Польщі, там він дав прес-конференцію перед своїм благодійним концертом у Варшаві.

У Варшаві його зустріли маленькі шанувальники, які заспівали перед музикантом легендарну композицію "Ой у лузі червона калина" та дуже зворушили цим виступом артиста. Відповідне відео розмістив у своїх nstaStories один із членів команди "Бумбокс".

Кадри стали настільки популярними, що також були опубліковані у Twitter. Діти старанно співали перед музикантом-воїном уже знайомі всім рядки. За юними вокалістами стояла жінка і підказувала їм слова. Андрій Хливнюк трепетно ​​посміхався, дивлячись на дітей, а наприкінці поаплодував їм із криками "Браво!".

Варто зазначити, що саме завдяки Андрію Хливнюку, який заспівав пісню "Червона калина" у Києві під час боїв із росіянами, пісня стала своєрідним військовим гімном боротьби українців у всьому світі. Її співають різними мовами, а також із задоволенням співають в оригіналі – українською мовою.

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