Джамала также рассказала о недавней встрече с сыновьями. После нее певица никак не может собраться, ведь ей так было хорошо с ними и не хотелось снова расставаться.

Как сообщает Politeka.net, Джамала увезла детей в Турцию и оставила под опекой сестры. Сама же артистка активно участвовала в благотворительных концертах, что проходили в Европе и даже США. Сейчас она стала участницей польских "Танців з зірками" с благотворительной целью.

В интервью для "ЖВЛ" она рассказала о сыновьях и о том, что чувствует в разлуке с ними.

"Я очень по ним скучаю. Меня просто разрывает сейчас на куски. И сейчас я в Варшаве и постоянно думаю, как их сюда забрать, потому что я не могу без них", - призналась она.

Джамала также рассказала о недавней встрече с сыновьями. После нее певица никак не может собраться, ведь ей так было хорошо с ними и не хотелось снова расставаться.

"В какой-то момент я закрыла глаза и поняла, что мне не хочеться уже быть ни певицей, ни активисткой. Просто хочеться быть мамой. Они такие интересные. Младший уже начинает говорить, а старший уже хорошо поет", - с улыбкой рассказала Джамала.

Кроме того, она очень скучает по своему мужу, хотя признает, что иногда с ним видеться.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".