Звезды "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов вместе с другими знаменитостями выступили перед украинскими защитниками.

На официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram разместили видео выступления юмористов. Компанию им составили популярные исполнители: Тина Кароль, Монатик, KAZKA и Дмитрий Шуров.

"Только что вернулись с 2-х дневной поездки и хотим поделиться воспоминаниями и эмоциями! Низкий поклон нашим пограничникам, защитникам и защитницам. Спасибо нашим друзьям-артистам, которые всегда готовы отправляться с нами на любую локацию Дмитрий Шуров и группа KAZKA. Приятно, что к нам присоединились Дмитрий Монатик и Тина Кароль. Юмор и музыка - это тоже наше оружие! 💙💛", - сообщили кварталовцы.

Поклонники в комментариях поблагодарили артистов за то, что они поддерживают боевой дух наших защитников, но Евгений Кошевой, который с каждым разом выглядит все более располневшим, нарвался на критику из-за внешнего вида:

"Какие вы молодцы 😍";

"Жене пора похудеть, подтянуть себя";

"Молодцы! но Жека догоняет Юзика😂";

"Молодцы наши артисты, приехали поддержать наших воинов! ❤️🔥Супер! Слава ВСУ!";

"Молодцы, поддерживайте ребят. Они так быстрее выбросят россиян с нашей земли";

"Раскабанили, как хряки, смотреть противно 🤢";

"Там всем похудеть надо. Уже зал не вмещает".

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

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