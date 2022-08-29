Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений рассталась с мужем Владимиром Дантесом и закрутила роман с Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавным домашним видео, где предстала в необычном образе и исполнила фрагмент новой песни.

Как известно, на днях Надя презентовала поклонникам свою новую песню "Крапають", и теперь требует у поклонников снимать тик-токи и сторис с использованием ее нового хита. Чтобы он еще больше расходился в массы. Так, в своем микроблоге певица опубликовала забавное видео, где поет "Крапають". Перед камерой она появилась в домашнем образе – на ней простая фиолетовая кофта с яркой надписью. При этом многие обратили внимание на необычную прическу Нади, а точнее ее отсутствие – она просто завязала высокий небрежный пучок, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Жду ваши рилсы и тик-токи #крапают". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды: "Мне только нравится такая прическа Нади?", "Браво", "Твой причесон, как всегда на высоте", "Прическа, как всегда огонь", "Надя, этот тик-ток очень классный", "Уже полмиллиона просмотров на клипе "Крапают", "Прическа, как всегда на высоте, просто вау", "Обожаю песню "Крапають", "На клипе уже полмиллиона просмотров", "Ждем очень сильно альбом", "Мейк очень хороший", "Как красиво", "Слушаю песню и с каждым днем ​​влюбляюсь в нее все больше и больше!", "Ты такая красивая".

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