Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно смог выехать за границу и впервые за долгие месяцы увиделся с детьми, которые живут в Канаде, поделился в своем Instagram кадрами с благотворительного аукциона. Как оказалось, знаменитость воспользовался поездкой и с целью сбора денег для помощи ВСУ.

На кадрах, которые показал Владимир, можно увидеть, что он принимал непосредственное участие в благотворительном аукционе в Торонто. По словам шоумена, за полтора часа мероприятия, удалось собрать огромную сумму – 1 миллион гривен.

В подписи к публикации Остапчук раскрыл подробности этой акции: "На финальной части Первого международного благотворительного аукциона, организованного в Торонто @secondfrontua за полтора часа собрано более 1000000 грн. Канадцы и украинцы в Канаде донатят, приближая Победу, и это вдохновляет. Все средства пойдут адресно для помощи 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр". Отдельное спасибо всей команде волонтерского фонда "Second Front Ukraine" – вы крутые. @espreso.tv - искренняя благодарность за организацию трансляции на своем YouTube. Продолжение следует".

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