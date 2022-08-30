Певец и ведущий "Орла и Решки" Коля Серга, сейчас защищающий родину от российских захватчиков, срочно обратился к украинцам.

На своей странице в Instagram артист разместил важный пост, которым поделился популярный телеведущий и боец ​​ВСУ Даниэль Салем.

"Друзья, эта ссылка срочная! Пожалуйста, дочитайте до конца. Призываю всех вас, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от домыслов и публичных оценок любых действий Вооруженных Сил Украины. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника и освобождения наших территорий является нераспространение этой информации», — подчеркнул Серга.

Певец призвал украинцев ждать официальных сообщений и верить в ВСУ, которые мастерски выполняют свою работу.

"У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках! Вымышленные победы – не приближают, а удаляют настоящую победу. Пожалуйста, донесите это сообщение до как можно большего количества людей. Сейчас! Это ваш вклад в нашу Победу!", - добавил Коля.

Даниэль Салем сделал репост заявления Серги, а также сообщил, что оккупанты в бешенстве от успехов ВСУ и бьют по мирным городам.

"Николаев. Было очень громко. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. У орков горит, они бьют по городу среди бела дня", - рассказал телеведущий.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном.