Певица Настя Каменских, которую в последнее время хейтят украинцы, присоединилась к благотворительной инициативе.

В последнем посте в Instagram Настя Каменских рассказала, что решила приобщиться к благотворительной акции по сбору средств (100 тысяч долларов) на тактические аптечки для военных.

Каменских попросила украинцев задонатить от 200 грн на специально созданный счет фонда, а после этого ставить «+» в комментариях.

6 сентября артистка с командой «Воля и Людяность» рандомно выберет из комментариев того, кто станет владельцем картины «Бег».

««Бег» – название этой иллюстрации на фото. Для меня она символизирует то, как наша страна движется к победе и светлому будущему — стремительно и уверенно. Эту работу написала талантливая украинская иллюстратор Марии Кинович @marikinoo. Иллюстрация сертифицирована и имеет личную подпись автора», - рассказала Настя Каменских.

Перед войной украинская певица Настя Каменских уехала за границу. После полномасштабного вторжения России в Украину она выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране.

И только совсем недавно она вернулась в Украину, но без своего супруга Потапа, чем вызвала волну критики.

Напомним, Каменских в компании мамы похвасталась новой песней и разочаровала украинцев

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