Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила в сторис нескромное фото, на котором похвасталась результатами похудения.

Как оказалось, всю последнюю неделю поклонники спрашивали у Анны, как ей удалось так сильно похудеть. И секрет оказался очень простой – девушка просто отказалась от сладкого. При этом Богдан утверждает, что не ставила себе за цель похудение.

На фотографии, которую показала девушка, можно заметить, что она стала еще больше худой. Перед камерой она позирует в домашнем образе – трусах и топе, которые только подчеркивают длинные ноги и тонкую талию. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а лица почти не видно за телефоном.

"Доброе утро. Уже больше недели вы спрашиваете у меня, как я похудела. Я не пыталась худеть, я только исключила со своего рациона сладкое", - подписала сторис Анна Богдан.

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