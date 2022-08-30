Анна Кошмал запала в сердца многих поклонников не только благодаря своему таланту, но и невероятной открытости и искренности. Звезда старается постоянно быть на связи с фанатами и рассказывать ей о своей жизни.

Так, в этот раз она решила объяснить украинцам, что означает настоящее спокойствие.

«Когда мы сомневаемся, мы часто представляем, что в нашей сущности борется ангел на правом плече и бес на левом. Но на самом деле у нас борются голос ума и сердца (духа). И этот дисбаланс борьбы всегда истощает нас до конца. Ум говорит о наших страхах и возможном социальном осуждении, неудачах, недостатках или наоборот делает культ личности, говорит что ты не такой как другие, «исключительная индивидуальность» с «исключительными проблемами», тем самым отделяет тебя от всего нового и прекрасного. А сердце наоборот шепчет тебе, что ты не один, что есть многие, кто переживает такую ​​же боль, вместе его переживать легче, призывает к единству, говорит, что у тебя все получится, потому что ты веришь в себя и свои силы, без всякого каких конструктивных причин, просто так, потому что ты есть, потому что ты классный, потому что ты родился уже идеальным», - объяснила Кошмал.

Актриса убеждена, что, когда ум и сердце договариваются и учатся жить в гармонии, только тогда человек чувствует, что такое подлинное внутреннее спокойствие.

«Желаю нам с вами этого самого внутреннего покоя! Так мы сможем больше любить, лучше отличать истину от лжи, сможем создавать новое и лучшее даже на руинах. Ведь строить – это суперсила мужественных и отважных✨», - отметила она.

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