Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса театра и кино. Звезда прославилась благодаря роли Женьки Ковалевой в популярном телесериале "Сваты". После начала войны Анна призналась, что только двое российских коллег по проекту поддержали Украину.
Сейчас артистка записала несколько «историй» в блоге Инстаграм, где ответила на вопросы фанатов.
Так, читатели ее страницы поинтересовались, какое у нее отношение к алкоголю.
«До полномасштабного вторжения очень редко употребляла алкоголи, а вот после 24 февраля буквально один раз и то заметила, что после него усилилась тревожность и я с ним завязала», - призналась Анна.
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Подписчица попросила совета, как справится со стрессом.
«Нужно сделать подарок своей нервной системе, сделать всё возможное, чтобы она отдохнула. Детокс от новостей, просмотреть комедийный сериал, вкусная еда – всё что угодно», - выразила мнение Кошмал.
Отвечая на вопрос читательницы, как актриса сохраняет спокойствие в такое время сказала: «Я и спокойствие – это вам только кажется. На самом деле, когда ты занят, что-то делаешь, у тебя много планов – нет времени боятся и тревожится».
Напомним, звезда "Сватов" Анна Кошмал очаровала своей искренностью в Буче: "Ты ангел"
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