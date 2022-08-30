Как известно, знаменитая украинка Регина Тодоренко развлекает россиян и молчит о вторжении рф в Украину. Более того, она цинично назвала своего новорожденного сына Миром.
Известный украинский интервьюер и телеведущий Анатолий Анатолич объяснил в интервью для Новини.LIVE, почему так сильно критикует певицу-предательницу.
"Это так цинично — у нас сейчас гибнут дети, а она пишет сборник сказочек для московских детей. Ну, тварь придурошная", — сказал телеведущий.
Анатолий Анатолич также напомнил, что молчание Регины выглядит еще хуже на фоне того, что родители знаменитости находятся в Одессе, которую часто обстреливают россияне. Ведущий ко всему прочему сделал предположение, что муж знаменитости явный абьюзер на, что указывает одно из интервью самой Регины.
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"Помните тот скандал, когда она заявила девушкам, которые состоят в отношениях с садистом, "а что ты сделала, чтобы он тебя не бил?". Думаю, она под гнетом своего русского мужика. Будем откровенны, она просто тупенькая. Она не понимает, что происходит. Кстати, она сейчас в Майами сидит..." — добавил Анатолий Анатолич.
Напомним, что Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил.
Как сообщала Politeka, новая напарница Ребрик и Анатолия Анатолича попала под шквал народного гнева.
Также Politeka писала, что беда произошла в семье ведущего Анатолия Анатолича, пришлось вызывать полицию.