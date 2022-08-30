Ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал свой хейт в сторону Регины Тодоренко и рассказал о своих подозрениях.

Как известно, знаменитая украинка Регина Тодоренко развлекает россиян и молчит о вторжении рф в Украину. Более того, она цинично назвала своего новорожденного сына Миром.

Известный украинский интервьюер и телеведущий Анатолий Анатолич объяснил в интервью для Новини.LIVE, почему так сильно критикует певицу-предательницу.

"Это так цинично — у нас сейчас гибнут дети, а она пишет сборник сказочек для московских детей. Ну, тварь придурошная", — сказал телеведущий.

Анатолий Анатолич также напомнил, что молчание Регины выглядит еще хуже на фоне того, что родители знаменитости находятся в Одессе, которую часто обстреливают россияне. Ведущий ко всему прочему сделал предположение, что муж знаменитости явный абьюзер на, что указывает одно из интервью самой Регины.

"Помните тот скандал, когда она заявила девушкам, которые состоят в отношениях с садистом, "а что ты сделала, чтобы он тебя не бил?". Думаю, она под гнетом своего русского мужика. Будем откровенны, она просто тупенькая. Она не понимает, что происходит. Кстати, она сейчас в Майами сидит..." — добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил.

Как сообщала Politeka, новая напарница Ребрик и Анатолия Анатолича попала под шквал народного гнева.

Также Politeka писала, что беда произошла в семье ведущего Анатолия Анатолича, пришлось вызывать полицию.