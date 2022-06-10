Телеведучі відійшли в сторону і показали, що за ними з екрану спостерігає Анатолій Анатоліч.

Як повідомляє Politeka.net, відомий радіоведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін став ведучим популярного шоу "Ранок з Україною". Тепер Лілія Ребрик буде вести ранкове шоу в парі зі Славою Дьоміним, а до Анатолія Анатоліча приєднуватися Ірина Хоменко.



Лілія Ребрик показала закулісний кадр і попросила підписників Існтаграм допомоги з назвою фото.

На фото телеведуча позує в стильному і спокусливому образі. Його склали пудрового відтінку комбінезон з пишними рукавами і поясом на талії, а також білі туфлі на високих шпильках. Лілії Ребрик зробили укладку, а також яскравий макіяж з акцентом на очі.

Слава Дьомін вибрав для свого першого ефіру образ в стилі кежуал. Його наряд склали чорні штани-чіноси, біла футболка і сорочка небесного відтінку.

Телеведучі відійшли в сторону і показали, що за ними з екрану спостерігає Анатолій Анатоліч.

Українці увійшли в азарт і пропонували свої варіанти назви відповідного знімка. Не залишилися осторонь Анатолій Анатоліч і Слава Дьомін. "Виведіть того зі студії" - написав Анатолій, а Слава запропонував - "Колишній і нинішній".

Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.

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