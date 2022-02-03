Відома українська телеведуча та акторка шоу "Мамахохотала" Ірина Хоменко, яка стала колегою Анатолія Анатоліча та Лілії Ребрик на "Ранок з Україною", викликала гнів шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, на телепрограмі "Ранок з Україною" відбулися зміни. Так, було вирішено зробити новий дизайн студії та оновити склад ведучих: до Анатолія Анатоліча, Григорія Германа та Лілії Ребрик приєдналися Олександр Шадров та акторка шоу "Мамахохотала" Ірина Хоменко.

"Це фото Анатолія Анатоліча та Ірини Хоменко заряджене на здійснення бажань!", - написали на сторінці.

Натомість українцям не сподобалися зміни, адже вони хотіли побачити на екрані улюбленицю Машу Мельник.

"Будь ласка, поверніть Машу та Германа, без них і ранок не ранок, а ображати нових ведучих все-таки не треба", "Народ "Ранок", ви б прислухалися до своїх глядачів, я вас дуже люблю, але Хоменко не на своєму місці, відбиває бажання дивитися 😢", "Дизайн нової студії мені не подобається, раніше було краще. Лілія Ребрик, Гриша Герман, Анатолій 🔥🔥🔥 найкращі ведучі. Шкода звісно, ​​що пішла Марія Мельник", "Ірині треба навчитися грати у команді. А то виходить шоу Ірини".

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