Як повідомляє Politeka.net, на телепрограмі "Ранок з Україною" відбулися зміни. Так, було вирішено зробити новий дизайн студії та оновити склад ведучих: до Анатолія Анатоліча, Григорія Германа та Лілії Ребрик приєдналися Олександр Шадров та акторка шоу "Мамахохотала" Ірина Хоменко.
"Це фото Анатолія Анатоліча та Ірини Хоменко заряджене на здійснення бажань!", - написали на сторінці.
Натомість українцям не сподобалися зміни, адже вони хотіли побачити на екрані улюбленицю Машу Мельник.
"Будь ласка, поверніть Машу та Германа, без них і ранок не ранок, а ображати нових ведучих все-таки не треба", "Народ "Ранок", ви б прислухалися до своїх глядачів, я вас дуже люблю, але Хоменко не на своєму місці, відбиває бажання дивитися 😢", "Дизайн нової студії мені не подобається, раніше було краще. Лілія Ребрик, Гриша Герман, Анатолій 🔥🔥🔥 найкращі ведучі. Шкода звісно, що пішла Марія Мельник", "Ірині треба навчитися грати у команді. А то виходить шоу Ірини".
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