Интервьюер и телеведущий Анатолий Анатолич вспомнил, что на третий или четвертый день войны говорил с Лободой по телефону где-то час.

После 24 февраля певица Светлана Лобода пришла в себя и уехала из россии и помогает Украине в благотворительных целях.

Украинский интервьюер и телеведущий Анатолий Анатолич объяснил в интервью для Новини.LIVE, хоть Лобода там и работала, но украинские законы не нарушала. Кроме того, он вступился за нее и поставил ее в пример многим украинцам, которые все еще остались в рф.

"Из тех украинцев, кто был популярен и уехал - это Лобода, актриса из сериала "Кухня" Катя Кузнецова. Кто еще? А никто, на хрен, больше не уехал. То есть большинство украинцев, которые были популярны в россии, остались там и молчат. Выехали единицы. Поэтому для меня пример Лободы и Кузнецовой — это классный пример", — отметил Анатолий Анатолич.

Он также вспомнил, что на третий или четвертый день войны говорил с Лободой по телефону где-то час.

"И она говорит мне: "Вот я не могу сейчас ничего сказать..." Ее задача в это время была уехать. Она уехала и начала говорить открыто. Конечно, ее хейтили... До сих пор хейтят... Это нормально, это довольно нормальная реакция", — отметил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил.

Как сообщала Politeka, новая напарница Ребрик и Анатолия Анатолича попала под шквал народного гнева.

Также Politeka писала, что беда произошла в семье ведущего Анатолия Анатолича, пришлось вызывать полицию.