Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот, который решил пойти на проект "Холостяк" в поиски любви. На шоу победила Даша Ульянова, но пара сразу распалась после проекта. Но через некоторое время стало известно, что Макс женился на модели Victoria's Secret Даше Хлыстун. Модель недавно родила дочь, которую назвали Арианой. После родов Хлыстун сбросила 30 кг и достигла веса 50 кг. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хлыстун решила показать стильный образ в мини-платье. Звезда позировала перед зеркалом и демонстрировала роскошную фигурку. Даша покрутилась, впечатляя ножками.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Какие ножки", "Ноги как спички", "Утонченность, очень красивая", "Красотуля спасет Украину", "Украинская красотуля с детства", "Красотка, Максиму повезло", "Скажите пожалуйста какие 7 продуктов чаще всего в вашем рационе питания? Заранее благодарю за ответ", "Боже, как вспомню что вам писали что вы толстая во время беременности".

Напомним, модель Даша Хлыстун очаровала видом с повзрослевшей дочерью от "Холостяка" Макса Михайлюка

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