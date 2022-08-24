Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - успешный украинский бизнесмен и пилот, который стал главным героем проекта "Холостяк". Знаменитость выбрал на проекте победительницей гимнастку Дашу Ульянову. Но паре не удалось построить отношения после проекта, поэтому они сразу разошлись. А сейчас Макс женат на единственной украинской модели Victoria's Secret Даше Хлыстун. Звездная пара воспитывает дочь Ариану. Хлыстун также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Даша решила поболтать с фанатами.
"Давно с вами не общалась", - написала Даша, приглашая к разговору.
"А где ваш муж? Что-то не видно!", - спросил фанат.
"Так лучше?", - написала Даша, опубликовав совместное фото с Максом.
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Стоит отметить, Михайлюк после начала войны вернулся в Украину и пошел в военкомат, после чего отправился воевать. Пилот стал частью десантно-штурмовых войск.
Напомним, модель Даша Хлыстун очаровала видом с повзрослевшей дочерью от "Холостяка" Макса Михайлюка
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