Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который с начала войны дает много благотворительных концертов в поддержку Украины за границей, поделился с поклонниками в Instagram своей болью после очередного жестокого обстрела его родного города Харькова.

В своем микроблоге Сергей опубликовал фото, на котором показал себя во время плавания в любимом месте отдыха многих харьковчан Саржином яру. Именно это место утром, 30 августа, обстреляли российские орки.

Как сообщили очевидцы, во время обстрела в Саржином яру находились люди, которые там отдыхали. Снаряд попал в здание туалета, которое было полностью разрушено. В результате "прилета" в Саржином яру погибла женщина и пострадали несколько человек.

Бабкин рассказал о значении этого места личного для него и своей болью от произошедшего: "Харьков. Сегодня враг обстрелял наш Источник. Источник Силы, Здоровья, Веры. Каждое утро, в течение многих лет, в любую погоду, я нырял в него, получая заряд и вдохновения. Сегодня утром Саржин Яр был обстрелян. Погибли люди. Ранены люди. Очень больно! Никто из нас этого не простит и не забудет!".

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