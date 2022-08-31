Популярная украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая вместе со своим коллективом уже несколько месяцев ездит в туры по Европе и Америке с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась в Instagram подробностями, куда отправляет собранные средства.

На фото в соцсети Юлия показала необычное фото с ребятами из The Hardkiss, на котором они запечатлены в сценических образах. Сама певица появилась перед камерой в стильных синих штанах и коротком черном топе. Свой образ она дополнила массивными черными ботинками и необычными сине-желтыми косичками.

В подписи к публикации Санина рассказала о средствах, которые они с группой собрали во время благотворительных концертов: "222 000 грн перечислено организаторами @virus_music и @concert_ua из нашего тура в Германии в фонд @zgraya.ua на нужды военных. 370 000 грн было перечислено в поддержку гуманитарных и культурных программ в Украине благодаря нашему туру по Америке. Спасибо организаторам тура и коллегам-артистам, с которыми мы добились такого результата! Мы благодарны каждому, кто приходит на наши концерты. Таким образом, мы поддерживаем друг друга, популяризируем украинскую культуру, несем в свет нашу идею и финансово помогаем на разных направлениях!".

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