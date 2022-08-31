На своей странице в Instagram артистка разместила трогательное видео в честь дня рождения любимого, которого зовут Сергей.
"Сама не верю, что я это публикую. теперь у нас с тобой никаких тайн. знакомьтесь! с днем рождения, my love ❤️", - признается Цибульская.
Артистка призналась, что с начала вторжения рф уговаривала мужа рассекретить публике свою личность, но только сейчас он на это согласился.
"Мы вместе более 20 лет, но никто не знал его имени и не видел его лица. За долгую карьеру в шоу-бизнесе мне приписывали многочисленные романы с известными мужчинами, сына от DZIDZIO и даже тайный брак с олигархом. С начала полномасштабной войны я уговаривала его выйти из тени, потому что я больше не могла держать секретов от тех, с кем переживаю одно горе и прячусь в одних бункерах", — рассказывает певица.
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И наконец муж Ольги согласился принять участие в благотворительном проекте, помогающем беспризорным животным, пострадавшим от войны. В ролике Цибульская снялась вместе с любимым и их сыном Нестором.
"Знакомьтесь, это Сергей. У него сегодня день рождения и я его люблю", - добавила звезда.
Напомним, что Ольга Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.