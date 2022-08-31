Певица Настя Каменских рассказала, что это выглядело очень страшно - парализовало и не работала часть лица Потапа.

Певица Настя Каменских вернулась из Европы в Украину. Артистка прилетела в страну без мужа — музыканта Алексея Потапенко, более известного как Потап. Несколько месяцев назад Потапу парализовало лицо.

В интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала певица рассказала о состоянии мужа и почему с ним такое произошло.

По словам певицы, у Потапа возникли серьезные проблемы со здоровьем на фоне стресса и сильных переживаний.

"Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война. Переживают все. И Леша мой не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь нужно эвакуировать, здесь нужно договориться, здесь помочь, здесь уехать... И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", - рассказала Настя Каменских.

Певица рассказала, что это выглядело очень страшно - парализовало и не работала часть лица.

"Ты не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать", - добавила Настя Каменских.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.