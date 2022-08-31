Певица Настя Каменских вернулась из Европы в Украину. Артистка прилетела в страну без мужа — музыканта Алексея Потапенко, более известного как Потап. Несколько месяцев назад Потапу парализовало лицо.
В интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала певица рассказала о состоянии мужа и почему с ним такое произошло.
По словам певицы, у Потапа возникли серьезные проблемы со здоровьем на фоне стресса и сильных переживаний.
"Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война. Переживают все. И Леша мой не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь нужно эвакуировать, здесь нужно договориться, здесь помочь, здесь уехать... И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", - рассказала Настя Каменских.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
53-летняя Лопес насмешила непривычным стилем после свадьбы: "Мне нравится Дженнифер, но она не тренер"
Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью: "Мы с папой сделаем все..."
"Дом тоже горит": огненный взрыв прогремел в россии, есть жертвы
Подоляк признал большой просчет власти: "Считаю фундаментальной ошибкой..."
Певица рассказала, что это выглядело очень страшно - парализовало и не работала часть лица.
"Ты не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать", - добавила Настя Каменских.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.