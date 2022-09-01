Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась из Испании в Украину, рассказала, что ее поддерживает во время вторжения рф. На своей странице в Instagram артистка призналась, что время для нее остановилось.
По словам известной исполнительницы Насти Каменских, работа и близкие люди дают силы во время полномасштабного российского вторжения.
"Завтра осень, но внутри все еще продолжается февраль. Иногда так удивительно понимать, что прошло уже больше полугода. И хотя погода меняется, ощущения такие же, как в тот первый день. Но есть то, что в эти времена дает силы и поддерживает — близкие люди, работа, помощь и творчество. И любовь", — рассказала Настя Каменских.
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На фото, которое певица опубликовала к своему посту, она позировала в простой рубашке шоколадного оттенка. Легкий, едва заметный макияж на глазах и темная неброская помада довершили образ артистки.
В комментариях пользователи сети отсыпали ей парочку комплиментов и согласились с ее выводами.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.