Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась из Испании в Украину, рассказала, что ее поддерживает во время вторжения рф. На своей странице в Instagram артистка призналась, что время для нее остановилось.

По словам известной исполнительницы Насти Каменских, работа и близкие люди дают силы во время полномасштабного российского вторжения.

"Завтра осень, но внутри все еще продолжается февраль. Иногда так удивительно понимать, что прошло уже больше полугода. И хотя погода меняется, ощущения такие же, как в тот первый день. Но есть то, что в эти времена дает силы и поддерживает — близкие люди, работа, помощь и творчество. И любовь", — рассказала Настя Каменских.

На фото, которое певица опубликовала к своему посту, она позировала в простой рубашке шоколадного оттенка. Легкий, едва заметный макияж на глазах и темная неброская помада довершили образ артистки.

В комментариях пользователи сети отсыпали ей парочку комплиментов и согласились с ее выводами.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.