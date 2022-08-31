Жена Виктора Павлика показала похудевшую фигуру и вспомнила, как выглядела до того, как привела себя в порядок.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова стала молодой мамой около года назад. Она всегда была от природы худой, но часто заявляла, что была недовольна после рождения ребенка своим весом и внешним видом.

После этого Репяхова не раз рекламировала разные способы похудения. В этот раз Катерина похвасталась, как теперь находится в форме и как она довольна тем, что у нее есть, хотя еще недавно девушку не устраивал ее образ.

В ярко-малиновом костюме Катерина подчеркнула свою любовь к классическому стилю:

"Год назад я была значительно больше. Так и не скажешь!" - говорит Репяхова.

Она также активно ведет свой блог и любит показать множество личных кадров.

«Скоро закончится лето, а хотелось бы, чтобы война…» - написала Катерина под счастливой подборкой кадров со своим сыном Мишей.

В сети отреагировали на обращение девушки: «Скоро закончится война 🙏; Это точно 🙏🏻; Верим и надеемся что еще немного и все будет хорошо 🙏».

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.