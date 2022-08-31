Фанатка путина Надежда Бабкина напоролась на жесткую критику украинцев из-за гастролей в разрушенном россиянами Мариуполе. Российская певица приехала в оккупированный Мариуполь, чтобы спеть для местных жителей. Более того, путинистка даже посмела исполнять украинские песни для уцелевших мариупольцев.

Визит фанатки путина в родной город прокомментировал ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков. В своем Instagram он опубликовал фото Бабкиной и ее "песенного войска", сделанное на фоне разбомбленного Драматического театра в Мариуполе. В этом месте по разным данным погибло более 300 людей, который прятались там от российских снарядов.

"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.

Тем временем сама Надежда Бабкина заявила, что украинцы в оккупированном городе "принимали нас восторженно", а у нее "стоял в горле ком". Также известно, что фанатка путина собралась посетить большинство оккупированных городов на Донбассе. Вместе со своим ансамблем певица уже побывала в Луганске, где возмутила исполнением украинской песни.

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