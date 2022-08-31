Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская наконец-то рассекретила своего мужа, с которым она вместе уже более 20 лет.

31 августа Сергей отмечает день рождения, и именно в этот день решил показать себя украинцам. Оля вместе с любимым дали интервью Алине Доротюк.

Мужчина рассказал, что сам желал избегать публичности, ведь его сфера деятельности не нуждается в том, чтобы он был известен. Он занимается домашним бизнесом. Как уточнила Цибульская, дело ее любимого связано с молочной продукцией. При этом с начала полномасштабного вторжения рф семья практически живет за его деньги, ведь у артистки сейчас нет заработка.

Сергей прокомментировал слухи о том, что у Ольги роман с популярным украинским певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо), от которого она якобы родила сына Нестора. Он признался, что знаком лично с исполнителем, и на все эти сплетни не реагирует, ведь уверен в своей жене.

"С Михаилом знакомы. Несмотря на то, что мы с Олей из маленького города, даже обо мне ходят слухи. Это не новое, что ходят слухи. На них не нужно, по-моему, реагировать. Они есть, они всегда будут. Но это же слухи. Мы знакомы с Михаилом. На них не нужно реагировать", - рассказал муж Цибульской.

Напомним, что Ольга Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.