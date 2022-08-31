Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны решила остаться в Украине и все время занимается волонтерством и благотворительными концертами, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз нарядная звезда выложила милые фото с картиной в руках и объявила об интересной инициативе.

На новых фотографиях Наталья запечатлена в темной локации, она держит в руках красивую патриотическую картину. Перед камерой артистка появилась в роскошном черном платье с металлическим декором, которое подчеркнуло фигуру и декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и теплая улыбка.

Как оказалось, именно с этой картиной связана новая инициатива, о которой Могилевская рассказала в подписи к публикации. "100 000$ на тактические аптечки для военных. Мои дорогие, вместе с коллегами за культурным фронтом и фондом "Воля и Людяность", мы запускаем арт-розыгрыш работ талантливой украинской иллюстраторки Марии Кинович, которая с начала войны воспроизводит в своих рисунках актуальные сюжеты. Наша цель – сбор денег на медицинские аптечки, для наших защитников и защитниц, которые ежедневно борются и приближают нас к Победе", - написала певица и раскрыла условия розыгрыша.

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