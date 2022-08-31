Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко показал, как готовить характерное украинское блюдо из буряка и это не борщ.

Как пишет Politeka.net, на новом видео Евгений Клопотенко научил украинцев готовить шпундру – мясо тушеное с буряком.

По словам шеф-повара, упоминание о шпундре есть в книге «Энеида» Котляревского.

«Я же думаю, чем чаще мы готовим старинные украинские блюда и чем чаще о них говорим, тем они все больше входят в нашу повседневную жизнь. Если вы никогда не готовили шпундру и сочетание свинины с маринованной свеклой кажется вам необычным, просто попробуйте и возможно, это блюдо станет вашим праздничным либо вовсе повседневным», - отметил Клопотенко.

Для приготовления шпундры необходимо: 2 картофелины, 2 моркови, одну луковицу, 300 г свинины, порезанной кубиком.

Все ингридиенты нужно уложить в мультиварку, добавить 3 зубчика чеснока, чайную ложку орегано и залить 0,5 л воды. Тушить 1 час.

«Затем сметанку по вкусу. Вам может показаться, что это борщ, но поверьте, это вообще не борщ. Себе я еще дополнительно нарезал свеклу, потому что люблю – вы это делайте по желанию», - добавил в заключении Евгений Клопотенко.

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