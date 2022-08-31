Как сообщает Politeka.net, певица Джамала принимает участие в польском шоу "Танці з зірками", чтобы собрать средства для украинцев, пострадавших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Она выступает в паре с польским хореографом Яцеком Яшке.
В эфире "Сніданку з 1+1" артистка рассказала, что участие в проекте "Танцы со звездами" в Украине и Польше имеет совершенно разные настроения.
"Мы пытались и платьем, и тематикой, и подсолнухами в номере рассказать об Украине и приобщить к этому людей, которые сейчас в Польше, чтобы они голосовали. Было очень волнительно, это не сравнить с участием в "Танцях з зірками" в Украине. У нас, когда выходишь в зал, а там все свои, поддерживают тебя, твои родные, знакомые рядом – это другие ощущения. А выходить танцевать в другой стране – это тяжело", - отметила Джамала.
По ее словам, следующий эфир для пары будет еще сложнее, поскольку они получили высокие баллы, и теперь нельзя расслабляться, надо эти оценки подтверждать.
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Стоит напомнить, что у певицы Джамалы уже есть танцевальный опыт: в 2021 году она была участницей украинской версии "Танцев со звездами" вместе с танцовщиком, а сейчас волонтером Антоном Нестерко.
Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".