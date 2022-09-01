Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, актриса и Мастер спорта по художней гимнастике. Звезда также участвовала в шоу "Маска", где была в образе "Феи". А после начала войны Ребрик лишилась работы на ТРК "Украина", где вела утреннее шоу, ведь проект был полностью закрыт. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Сегодня, 31.08. Жовтневий палац. В 18:00", - написала Ребрик.

"Подготовка к концерту "Дизель шоу" началась", - добавила звезда, сидя в гримерке с текстом в руках.

"Как вам?", - спросила Лиля и показала кардинально новый образ для выступления на сцене.

"Нас с Танковичем выпустили на сцену без грима. Наконец-то", - подшутила Лилия на новом сторис, показывая сценические образы с коллегой-телеведущим.

Напомним, Ребрик похвасталась долгожданной встречей, о которой мечтала ее дочь

А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью

Также Politeka писала, что Ребрик после увольнения с телевидения поделилась ностальгией



