Как сообщает Politeka.net, украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно восхищает зрителей своим стилем и эффектными образами, которые выбирает для роботы. Эту неделю она начала с яркого, патриотического и стильного лука, который примеряла после театрального выступления. Фото она поделилась на своей странице в Инстаграм.
"Не позволим агрессору воровать нашу жизнь у нас. Спасибо зрителям за цветы! Спасибо за теплые объятия после спектакля. Последний выходной лета. Спектакль, тревога… укрытие, продолжение спектакля… Аплодисменты, слезы, цветы, встречи… Обычные вещи - сейчас такие необычные…", - написала она в подписи к фото.
Лилия Ребрик предстала в наряде нежного желтого цвета. Удлиненная футболка с патриотическими рисунками удачно подчеркнуло женственные формы и нежную внешность артистки.
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Ребрик дополнила аутфит бежевой сумкой и часиками, а также сделала красивую укладку и макияж с акцентом на яркие губы. В руках ведущая держит несколько букетов, которые ей вручили после спектакля. Кроме того, она наполнила сумку несколькими букетиками.
В комментариях к фото, пользователи сети писали комплименты, отмечая настолько милой Лилия Ребрик выглядит.
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.