Как сообщает Politeka.net, актриса и ведущая Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким вернулись в Киев, на время, оставив детей с бабушкой и дедушкой в Черновцах.
Как сообщила она в Инстаграм, девочки не видели бабушку со стороны отца около шести месяцев, потому первую их встречу за такой долгий срок, актриса решила запечатлить на камеру.
В частности, младшая дочь Андрея Дикого и Лилии Ребрик для этого события нарядилась в образ маленькой принцессы. Так, маленькая девочка надела пышную юбку яркого зеленого цвета - похожую на ту, которую носят балерины.
Ее образ дополняли белая футболка с рукавами-фонариками и серебрянные туфельки. Золотистые локоны малышка собрала в высокий хвост и перевязала волосы сине-желтой резинкой.
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На кадрах младшая дочь Лилии Ребрик прибежала к бабушке и крепко ее обняла, боясь отпустить. Бабушка девочки в ответ сделала также и прижала девочку к себе.
"Дома... Полгода не виделись. Встреча с бабушкой", - подписала соответствующие кадры телеведущая Лилия Ребрик.
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.