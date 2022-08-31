Телеведущая Катя Осадчая рассказала, что ждет украинских детей в школах в этом учебном году.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз Осадчая обратилась к мировому обществу, рассказав, что ждет украинских детей в школе.

"Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира.

Ваши дети либо уже пошли в школу в конце августа, либо идут в ближайшую неделю, и вы просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, о еде на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей могут разбирать именно столько времени, а еще фонарик, лекарство, сменную одежду, павербанк и везде вложить записки с контактами родителей. Нет, это не сбор в лагерь в неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года.

Каждый день, когда будете собирать своих детей в школу, вспомните об украинской маме, которая сейчас составляет своему ребенку теплую одежду и не знает где именно будут проходить уроки в классе или бомбоубежище и самое страшное - не знает как пройдет этот день и если будут прилеты. Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы.

Не забывайте о нас, не забывайте о войне", - написала Осадчая.

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