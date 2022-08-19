Как сообщает Politeka.net, телеведущая Катя Осадчая стала многодетной матерью ровно год назад, родив третьего сына. В канун дня рождения сына Даниила Катя Осадчая устроила ему семейную фотосессию со старшим братом Иваном, которому 5 лет. Фото телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"С Днем рождения, наш Даниил! Такой бурный первый год жизни, но мы обещаем, что на парад победы пойдем вместе совсем скоро. Радуемся каждому новому звуку и зубу, и переживаем эти мгновения, как впервые", – призналась телеведущая Катя Осадчая.

Так, на первом плане на фото изображена Катя Осадчая, которая присела на колени. Она держит на руках младшего сына и и с улыбкой смотрит на него, а рядом стоит его братик Иван, который нежно прикасается к братику. Для прогулки семья выбрала повседневные образы. Еще несколько других снимков, сделаны в других ракурсах.

Певица Джамала в комментариях поздравила счастливых родителей Юрия Горбунова и Катю Осадчую. Также оставили комментарии и пользователи сети.

"Поздравляем, мира и согласия вашей семье и божьего благословения", "Здоровья,счастливого детства и мирного неба над головой", "С Днем рождения маленький украинец", "Какие красивые блондинчики... еще раз поздравляю Вас", "Хорошенькие детки... такие как мама с папой ", - писали пользователи сети.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.